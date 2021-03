Righini | Zingaretti si dimetta e faccia decidere elettori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Lo chiamano Patto di Fine legislatura e gia’ il nome lo definisce per quello che e’: un accordo di potere fatto da spezzoni dei due partiti in spregio alla volonta’ deglie alle regole del sistema maggioritario che imporrebbe alle opposizioni di vigilare sull’operato della maggioranza e non di salire in corsa sul carro del vincitore.” “Gia’ all’epoca del suo insediamento non avendo i numeri per governare,si sarebbe dovuto dimettere, invece decise di partire con una maggioranza raccogliticcia fondata sul sostegno dei fuoriusciti di Lega e Forza Italia, quel celeberrimo Patto d’Aula contro cui si scagliarono gli strali del gruppo Movimento Cinquestelle e che diede luogo a quell’ibrido di governo detto anatra zoppa.” “Oggi nel tentativo di far dimenticare i tanti fallimenti della sua Presidenza, condizionata oltre che ...