Revoca smarrimento carta d’identità ma ha ordine carcerazione | arrestata

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – Si e’ presentata davanti agli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, perre la denuncia didella propriad’identita’ ma, al controllo sulla Banca Dati SDI, a suo carico vi era un rintraccio di notifica per undi Esecuzione per laemesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Fatta accomodare nella sala d’attesa del Distretto, dopo averle fatto firmare il provvedimento, è stata accompagnata nel carcere femminile di Rebibbia dove dovra’ scontare 5 mesi e 26 giorni per furto. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.

