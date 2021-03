Regno Unito, inflazione febbraio sotto le attese (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali misti giungono dall’inflazione nel Regno Unito nel mese di febbraio. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita dello 0,4%, contro il +0,8% del consensus e rispetto al +0,7% rilevato a gennaio. Su base mensile l’inflazione ha registrato un modesto incremento dello 0,1%, inferiore alle aspettative degli analisti (+0,5%), a fronte del -0,2% rilevato il mese precedente. Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, segna un +0,9%, risulta inferiore al dato del mese precedente e alle stime del mercato (+1,4%). Su base mensile rimane invariata (era atteso +0,5%) contro il -0,5% del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali misti giungono dall’nelnel mese di. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita dello 0,4%, contro il +0,8% del consensus e rispetto al +0,7% rilevato a gennaio. Su base mensile l’ha registrato un modesto incremento dello 0,1%, inferiore alle aspettative degli analisti (+0,5%), a fronte del -0,2% rilevato il mese precedente. Il dato core dell’, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, segna un +0,9%, risulta inferiore al dato del mese precedente e alle stime del mercato (+1,4%). Su base mensile rimane invariata (era atteso +0,5%) contro il -0,5% del mese precedente.

