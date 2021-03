Problema Google e crash delle App risolti: come procedere con il nuovo aggiornamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Problema Google presentatosi nella giornata di ieri, martedì 23 marzo 2021, è stato finalmente risolto: il crush delle App e il malfunzionamento dei servizi hanno provocato diversi disagi agli utenti che, in numerosi, hanno riscontrato difficoltà, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Ad accusare il Problema diverse App, così come il servizio di posta elettronica Gmail che non permetteva di visionare alcun tipo di messaggio. Ma le disfunzioni hanno riguardato anche App di streaming video, App di e-commerce e App per teledidattica o, più in generale, videochiamate. Problema Google risolto con nuovo aggiornamento: come procedere nel Google Play Store I problemi tecnici, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilpresentatosi nella giornata di ieri, martedì 23 marzo 2021, è stato finalmente risolto: il crushApp e il malfunzionamento dei servizi hanno provocato diversi disagi agli utenti che, in numerosi, hanno riscontrato difficoltà, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Ad accusare ildiverse App, cosìil servizio di posta elettronica Gmail che non permetteva di visionare alcun tipo di messaggio. Ma le disfunzioni hanno riguardato anche App di streaming video, App di e-commerce e App per teledidattica o, più in generale, videochiamate.risolto connelPlay Store I problemi tecnici, ...

