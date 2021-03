Napoli, aggredito mentre suona in strada per pochi spiccioli: gli hanno rotto la chitarra (Di mercoledì 24 marzo 2021) . Un ragazzo di colore che spesso suona in strada nel centro di Napoli è stato improvvisamente aggredito: qualcuno gli ha completamente distrutto la chitarra, che lui utilizza per raggranellare qualche spicciolo. La foto del ragazzo che stringe la sua chitarra rotta ha fatto il giro dei social e generato centinaia di commenti indignati. Qualcuno lo ha aggredito, distruggendogli la sua chitarra, il suo mezzo di sostentamento, che suona spesso per le strade del centro di Napoli per raggranellare qualche spicciolo. Vittima dell’aggressione un ragazzo di colore che, come detto, suona per le strade della città in cambio di qualche euro: la denuncia, avanzata oggi attraverso il web, e accompagnata dalla ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) . Un ragazzo di colore che spessoinnel centro diè stato improvvisamente: qualcuno gli ha completamente distrutto la, che lui utilizza per raggranellare qualche spicciolo. La foto del ragazzo che stringe la suarotta ha fatto il giro dei social e generato centinaia di commenti indignati. Qualcuno lo ha, distruggendogli la sua, il suo mezzo di sostentamento, chespesso per le strade del centro diper raggranellare qualche spicciolo. Vittima dell’aggressione un ragazzo di colore che, come detto,per le strade della città in cambio di qualche euro: la denuncia, avanzata oggi attraverso il web, e accompagnata dalla ...

Advertising

fanpage : Un lieto fine per Joseph! Una chitarra nuova per il ragazzo aggredito in strada - ciropellegrino : Una chitarra nuova per Joseph, il ragazzo aggredito per strada a Napoli mentre suonava - AndreaMarano11 : RT @ciropellegrino: Una chitarra nuova per Joseph, il ragazzo aggredito per strada a Napoli mentre suonava - infoitcultura : Artista di strada aggredito a Napoli: rotta la chitarra, scatta la gara di solidarietà - infoitcultura : Napoli, aggredito mentre suona in strada per pochi spiccioli: gli hanno rotto la chitarra -