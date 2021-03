MotoGP | GP Qatar 2021 | calendario | tv | streaming | programma TV8 | DAZN e Sky

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in quel di Losail, sede dei primi due round stagionali del nuovo Motomondiale. Si parte questo fine settimana da venerdì 26 a domenica 28 marzo con il Gran Premio del, mentre nel weekend successivo lo stesso tracciato ospiterà anche il Gran Premio di Doha. Fari puntati in particolare sullae su una lotta per il titolo che si preannuncia estremamente incerta ed appassionante sin dalle prime prove libere. In assenza di Marc Marquez, che salterà sicuramente la doppia tappaiota per recuperare nel migliore dei modi dall’infortunio, si profila una battaglia molto equilibrata nelle posizioni di vertice tra Yamaha, Suzuki, Ducati e Honda (con Pol Espargarò). Un gradino sotto KTM e Aprilia, almeno sulla carta. Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Franco ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Qatar

Sarà sicuramente un weekend speciale per Quartararo, che venerdì farà il suo debutto ufficiale con il Monster Energy Yamahateam. Quartararo: 'Sensazioni positive, voglio salire sulla M1' Le ...La Ducati è pronta ad affrontare il primo Gran Premio della stagione in. Dopo le due sessioni di test precampionato, Jack Miller e Francesco Bagnaia affronteranno questo fine settimana il debutto in Rosso sul Circuito di Losail che ospiterà, inoltre, anche il ...Per me è importante stare su una MotoGP e ringrazio l’Aprilia per l’occasione ... sono andate bene le due Ducati, ma in Qatar era noto. I due piloti Suzuki, Mir e Rins, li vedo benissimo. Ma solo ...Ci saranno gli speciali “Aprilia is back!”, alle 16.45, e “Maro&Bestia: la giovane Italia”, alle 17: nel primo, Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, racconta il reparto corse in ...