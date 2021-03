Marte, la Nasa pronta a far volare Ingenuity: a metà tra il drone e l'elicottero, ecco a cosa serve (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiama Ingenuity , è un ibrido tra un drone e un elicottero ed è il prossimo strumento che la Nasa utilizzerà su Marte . Ha anche una caratteristica che lo rende assolutamente unico: un suo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiama, è un ibrido tra une uned è il prossimo strumento che lautilizzerà su. Ha anche una caratteristica che lo rende assolutamente unico: un suo ...

