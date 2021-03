(Di mercoledì 24 marzo 2021) E stata estubata questa sera all ospedale diNovello , la 26ennedue sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E cosciente e stando con iha ripreso ...

Advertising

GazzettaDelSud : #Marta è fuori dal coma: la ragazza accoltellata a #Treviso parla con genitori - francobus100 : Marta è fuori dal coma: la ragazza accoltellata a Treviso parla con genitori - Cubano_74 : Le notizie, quelle belle ??. ?? MARTA SI RISVEGLIA. E’ stata estubata questa sera all’ospedale di Treviso… - GazzettaDelSud : ?? MARTA SI RISVEGLIA | E’ stata estubata questa sera all’ospedale di Treviso #MartaNovello , la 26enne accoltell… - marta_3900 : RT @goldenftotb: ogni tanto tiro fuori reperti storici -

Ultime Notizie dalla rete : Marta fuori

E stata estubata questa sera all ospedale di TrevisoNovello , la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E cosciente e sta parlando con i genitori.ha ripreso a respirare da sola e lentamente, come raccontano i sanitari del C Foncello, ha ripreso conoscenza. Immediatamente ha chiesto dei familiari. I medici della rianimazione, il reparto ...Rimangono stabili ma gravi le condizioni diNovello , la ragazza aggredita mentre faceva jogging, nei pressi di Mogliano Veneto (Treviso) ...a cui è stata sottoposta la portino ad essere...E’ stata estubata questa sera all’ospedale di Treviso Marta Novello, la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E’ cosciente e sta parlando con i genitori.Un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia. È stata estubata Marta Novello, la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. La giovane donna, aggredita du ...