Luca Traini, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni per tentata strage (Di mercoledì 24 marzo 2021) E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per il 31enne Luca Traini, accusato di tentata strage per aver sparato a sei migranti, ferendoli, il 3 febbraio 2018 a Macerata, con l'aggravante dell'odio raziale. condannato anche a pagare le spese processuali sostenute dalle parti civili Con la decisione di oggi diventa definitiva la sentenza con cui la Corte d'assise d'appello di Ancona, il primo ottobre 2019, aveva ribadito la condanna a 12 anni di carcere, già inflitta a Traini in primo grado con rito abbreviato. Anche il sostituto pg della Suprema Corte Marco Dall'Olio aveva sollecitato la conferma della condanna, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) E' statata dallalaa 12di reclusione per il 31enne, accusato diper aver sparato a sei migranti, ferendoli, il 3 febbraio 2018 a Macerata, con l'aggravante dell'odio raziale.to anche a pagare le spese processuali sostenute dalle parti civili Con la decisione di oggi diventa definitiva la sentenza con cui la Corte d'assise d'appello di Ancona, il primo ottobre 2019, aveva ribadito laa 12di carcere, già inflitta ain primo grado con rito abbreviato. Anche il sostituto pg della Suprema Corte Marco Dall'Olio aveva sollecitato ladella, ...

