Luca De Meo e l’ombra di Sergio Marchionne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Luca De Meo, tenne la carica come amministratore delegato di Abarth Spa, fino al 2009. La sua presenza fu molto accostata a quella Sergio Marchionne. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)De Meo, tenne la carica come amministratore delegato di Abarth Spa, fino al 2009. La sua presenza fu molto accostata a quella

Ultime Notizie dalla rete : Luca Meo Anteprima, Renault Arkana: inizia la Renaulution Era stata annunciata dal nuovo amministratore delegato Luca de Meo : la Renaulution . Una rivoluzione che proietterà Renault in una nuova dimensione di mobilità, un rilancio totale per affrontare le sfide della mobilità del futuro. Il primo modello a ...

Renault produrrà cinque nuovi modelli ibridi in Spagna - FormulaPassion.it Ad ammetterlo è stato Luca De Meo, il CEO di Renault, che passo dopo passo continua a mostrare quali saranno gli effetti del piano di rilancio 'Renaulution' svelato dal lui stesso solo qualche mese ...

Luca De Meo parla del suo rapporto con Sergio Marchionne ClubAlfa.it Luca De Meo e l’ombra di Sergio Marchionne Luca De Meo, l'amministratore delegato Abarth spa fino al 2009, è stato spesso associato alla figura imponente di Sergio Marchionne.

Cupra Tavascan – Il crossover full electric da 300 cavalli La Cupra Tavascan sarà commercializzata nel 2024: un crossover full electric da 300 cavalli per 450 chilometri di autonomia (ciclo WLTP).

