Linee guida Governo: punti vaccinali aperti per 12 ore al giorno. Per una dose 10 minuti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Apertura di 12 ore per i punti vaccinali territoriali straordinari (Pvts) e fino a 8 ore nei punti mobili. E' quanto prevede un documento sulle Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei Pvts...

