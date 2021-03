Laurea Honoris causa a Franco Lorenzoni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Maestro elementare per più di 40 anni, prima a Roma poi a Giove vicino Terni, dal 1980 alla guida della Casa-laboratorio di Cenci, centro internazionale di sperimentazione educativa, e oggi membro del comitato tecnico nominato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: una vita dedicata ai più giovani e all’innovazione didattica, quella di Franco Lorenzoni a cui l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha deciso di conferire la laurea magistrale Honoris causa in Scienze della Formazione Primaria. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) Maestro elementare per più di 40 anni, prima a Roma poi a Giove vicino Terni, dal 1980 alla guida della Casa-laboratorio di Cenci, centro internazionale di sperimentazione educativa, e oggi membro del comitato tecnico nominato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: una vita dedicata ai più giovani e all’innovazione didattica, quella di Franco Lorenzoni a cui l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha deciso di conferire la laurea magistrale Honoris causa in Scienze della Formazione Primaria.

