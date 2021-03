La Merkel cancella il lockdown di Pasqua | “Chiedo scusa | errore mio”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – “E’ unche deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo. Me ne assumo la responsabilità“. Così Angelafa marcia indietro sull’annunciato supernei giorni di. Una decisione, quella della cancelliera tedesca, che aveva suscitato aspre critiche in Germania. Molti presidenti dei Lander avevano fatto notare l’inapplicabilità di questa ulteriore misura restrittiva, temendo in particolare contraccolpi tremendi per l’economia.sul: “Procura altra insicurezza,perdono” “So che questo procura altra insicurezza eperdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine“, ammette la. Il governo tedesco revocherà quindi la decisione di imporre i “giorni di ...

Coronavirus: la Germaniale restrizioni della Pasqua - Angelaci ripensa e annulla le restrizioni delle feste di Pasqua. Ad annunciarlo, come riporta l'Adnkronos, è stata la stessa cancelliera che si è assunta ...si è assunta la responsabilità per l'"errore": "Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile. Questo errore è stato unicamente un mio errore". Poi, in una breve ..."E' un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo". Lo ha detto Angela Merkel in uno statement tenuto subito dopo la conferenza blitz fra Stato e Regioni durante la quale ...Quando ho pubblicato il libro “La nostra Europa. Amiamo l’Europa, odiamo l’Europa franco tedesca” non avevo dubbi su come ...