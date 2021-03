La Lazio piange Daniel Guerini: il calciatore 19enne è morto in un incidente stradale (Di giovedì 25 marzo 2021) Un lutto in casa Lazio, un altro calciatore della Primavera è morto in un incidente stradale. Sono passati quasi 9 anni dalla tragica morte di Mirko Fersini, il club biancoceleste adesso piange Daniel Guerini, giocatore della Primavera. Il 19enne è morte ed altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in seguito all’incidente che si è verificato a Roma intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo scontro è avvenuto tra due auto, una Mercedes Classe A e una Smart For Four. Il calciatore è morto, i due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso mentre non sono preoccupati le condizioni dell’uomo a bordo della Classe A, rimasto sotto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Un lutto in casa, un altrodella Primavera èin un. Sono passati quasi 9 anni dalla tragica morte di Mirko Fersini, il club biancoceleste adesso, giocatore della Primavera. Ilè morte ed altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in seguito all’che si è verificato a Roma intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo scontro è avvenuto tra due auto, una Mercedes Classe A e una Smart For Four. Il, i due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso mentre non sono preoccupati le condizioni dell’uomo a bordo della Classe A, rimasto sotto ...

