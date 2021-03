Juventus, Nedved: “Pirlo sarà ancora l’allenatore al 100%. Ronaldo non si tocca” (Di mercoledì 24 marzo 2021) In una lunga intervista concessa a Pierluigi Pardo, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, affronta a Dazn diversi temi. Uno su tutti quello della conferma o meno di Andrea Pirlo sulla panchina: “Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste”. E sulla permanenza di un Cristiano Ronaldo che sembra sempre più lontano: “Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Cristiano Ronaldo, sia a livello tecnico che di immagine, ci ha dato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) In una lunga intervista concessa a Pierluigi Pardo, il vicepresidente della, Pavel, affronta a Dazn diversi temi. Uno su tutti quello della conferma o meno di Andreasulla panchina: “è edella, al. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste”. E sulla permanenza di un Cristianoche sembra sempre più lontano: “per me non si, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Cristiano, sia a livello tecnico che di immagine, ci ha dato ...

