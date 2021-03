Isola dei Famosi, tutti contro Elisa: “È troppo permalosa” (Di mercoledì 24 marzo 2021) È appena diventata leader della sua squadra, ma già sono iniziati i problemi: complice forse il carattere non semplice di Elisa, i compagni sembrano non apprezzarla pienamente. La Isoardi si è anche scontrata con Brando Giorgi. L’atteggiamento dell’attore non è piaciuto ad Elisa, che ha infatti cercato di difendere il suo ruolo e la sua squadra. Problemi anche con Valentina Persia, poiché secondo quest’ultima la Isoardi avrebbe barato durante il gioco a squadre. Insomma, il ruolo di Elisa sembra essere instabile e potrebbe presto perderlo a causa dei dissapori. A Pomeriggio 5 si parla della Isoardi, che riesce a dividere il pubblico in 2. Alcuni la lodano, per altri è troppo permalosa e poco obiettiva. Tra questi, Roger Garth che non sembra nutrire particolarmente simpatia ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) È appena diventata leader della sua squadra, ma già sono iniziati i problemi: complice forse il carattere non semplice di, i compagni sembrano non apprezzarla pienamente. La Isoardi si è anche scontrata con Brando Giorgi. L’atteggiamento dell’attore non è piaciuto ad, che ha infatti cercato di difendere il suo ruolo e la sua squadra. Problemi anche con Valentina Persia, poiché secondo quest’ultima la Isoardi avrebbe barato durante il gioco a squadre. Insomma, il ruolo disembra essere instabile e potrebbe presto perderlo a causa dei dissapori. A Pomeriggio 5 si parla della Isoardi, che riesce a dividere il pubblico in 2. Alcuni la lodano, per altri èe poco obiettiva. Tra questi, Roger Garth che non sembra nutrire particolarmente simpatia ...

