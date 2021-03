Intrighi in una Reggio Calabria bella e decaduta: “Il giudice meschino”, la miniserie passata sotto silenzio (Di mercoledì 24 marzo 2021) È passata un po’ sotto silenzio la miniserie “Il giudice meschino” che la Rai ha riproposto il 21 marzo – in una versione unica ma ridotta; ora su Raipaly – dopo che il 3 e 4 di marzo 2014 aveva trasmesso le due puntate integrali. Ebbene la fiction è tratta dal libro (2009, Einaudi) omonimo dello scrittore e ingegnere calabrese Mimmo Cangemi. Lo stesso Cangemi con anche Giancarlo De Cataldo – suo deus ex machina editoriale – ne firma la sceneggiatura con altri. La regia è affidata a Carlo Carlei che per questo genere di taglio è una garanzia: si pensi tra gli altri ai “Bastardi di Pizzofalcone”. Ebbene siamo a Reggio Calabria – la nostra Los Angeles – che ci appare bella ed un po’ decaduta, ma dove il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Èun po’la“Il” che la Rai ha riproposto il 21 marzo – in una versione unica ma ridotta; ora su Raipaly – dopo che il 3 e 4 di marzo 2014 aveva trasmesso le due puntate integrali. Ebbene la fiction è tratta dal libro (2009, Einaudi) omonimo dello scrittore e ingegnere calabrese Mimmo Cangemi. Lo stesso Cangemi con anche Giancarlo De Cataldo – suo deus ex machina editoriale – ne firma la sceneggiatura con altri. La regia è affidata a Carlo Carlei che per questo genere di taglio è una garanzia: si pensi tra gli altri ai “Bastardi di Pizzofalcone”. Ebbene siamo a– la nostra Los Angeles – che ci appareed un po’, ma dove il ...

