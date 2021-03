Il principe Harry non è più “disoccupato” (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'evoluzione del principe Harry: da festaiolo a papà guarda le foto Da “disoccupato” di lusso a manager di una start up: il principe Harry, 3 ha trovato lavoro in una società della Silicon Valley, in California. Manager senza passare dal via, come si conviene verrebbe da dire. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal sarà Chief Impact Officer, cioè ‘responsabile impatto’ della società di coaching e salute mentale BetterUp. L’azienda, sul suo sito, ha già inserito Harry nell’elenco dei dirigenti come “difensore ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'evoluzione del: da festaiolo a papà guarda le foto Da “” di lusso a manager di una start up: il, 3 ha trovato lavoro in una società della Silicon Valley, in California. Manager senza passare dal via, come si conviene verrebbe da dire. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal sarà Chief Impact Officer, cioè ‘responsabile impatto’ della società di coaching e salute mentale BetterUp. L’azienda, sul suo sito, ha già inseritonell’elenco dei dirigenti come “difensore ...

