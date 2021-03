I concerti di Tommaso Paradiso nel 2022, slitta il tour 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono stati annunciati i concerti di Tommaso Paradiso nel 2022, posticipati rispetto alle date inizialmente previste. Tommaso Paradiso, infatti, si sarebbe dovuto esibire dal vivo quest’anno ma i concerti in programma nelle prossime settimane sono tutti posticipati a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L’annuncio è di oggi: i concerti di Tommaso Paradiso, del Sulle Nuvole tour, attesi per il mese di aprile e per il mese di maggio sono tutti rimandati al prossimo anno, tra i mesi di marzo e maggio. Il concerto previsto il 15 aprile 2021 a Milano è riprogrammato alla data di venerdì 22 aprile 2022, resta confermata la location del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono stati annunciati idinel, posticipati rispetto alle date inizialmente previste., infatti, si sarebbe dovuto esibire dal vivo quest’anno ma iin programma nelle prossime settimane sono tutti posticipati a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L’annuncio è di oggi: idi, del Sulle Nuvole, attesi per il mese di aprile e per il mese di maggio sono tutti rimandati al prossimo anno, tra i mesi di marzo e maggio. Il concerto previsto il 15 aprilea Milano è riprogrammato alla data di venerdì 22 aprile, resta confermata la location del ...

