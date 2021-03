Guida alla procrastinazione

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Per molto tempo ho pensato che il procrastinare fosse solo uno dei miei molti difetti. Tutti gli altri attorno a me sembravano essere così concentrati e determinati: quando le cose andavano fatte, loro le facevano. Ammiravo così tanto queste persone. Ma, crescendo, il mio rapporto con il procrastinare è maturato ed ho cominciato a capire che le cose non erano poi così semplici. A ben guardare, infatti, ho notato addirittura una struttura sottostante questo rapporto, che possiamo scomporre in 5 fasi. La prima fase, come potete immaginare, è quella dell’auto commiserazione. Ci consideriamo pigri, stupidi e senza spina dorsale. Ci vediamo circondati da persone intraprendenti e determinate, ma semplicemente – miseri noi! – non sappiamo organizzarci bene quanto loro. Una ulteriore analisi dei pattern sottostanti laseriale ci conduce...