Google News Showcase arriva in Italia con un accordo con i grandi gruppi editoriali

Advertising

AMorelliMilano : Hai capito la #Boldrini - googleitalia : Siamo felici di annunciare i primi accordi con gli editori italiani per Google News Showcase, il nuovo programma di… - MariluCapp : RT @googleitalia: Siamo felici di annunciare i primi accordi con gli editori italiani per Google News Showcase, il nuovo programma di licen… - carlokarl : RT @Storace: Adesso #Scanzi se la prende con #Draghi e la #sinistra perché il #governo con #Salvini è troppo di #destra... - EmilianoVerga : RT @ItaliaStartUp_: Recovery plan e imprese: aiutare il trasferimento tecnologico (anche con le persone) - Corriere della Sera https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Google News

Corriere della Sera

... Rilevamento della Persona (AI), Visione Notturna, Registrazione Video su Cloud o microSD, Funziona con Alexa eAssistant 88.00 ? Compra ora - 50% D - Link DCS - 2802KT - EU Kit Telecamere di ...Segui Gamesvillage.it su, clicca sulla stellina da app e mobile o alla voce 'Segui' . Commenta nel nostro Forum Tags Android Genshin Impact iOS miHoYo miHoYo Games MobilePC ...Google News Showcase sta arrivando in Italia, forte dell'accordo con tante testate nazionali e locali, come Corriere della Sera, il Sole 24Ore, il Resto de ...Nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 Libri in 30 Giorni'' si presenta il volume di Cesare Capitti ''Città e Periferia. Metamorfosi architettonica e urbanistica'' ...