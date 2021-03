Fiorentina | Iachini | «Mi ha chiamato Commisso Su Prandelli…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Beppeè tornato sulla panchina della: ecco le dichiarazioni del tecnico che racconta il suo sì a RoccoBeppeparla del suo ritorno allaai canali ufficiali del club. RITORNO – «Laè la mia squadra del cuore, tornare qui è sempre speciale. Ho ritrovato i giocatori stamattina, li ho visti un po’ abbattuti ma allo stesso tempo vogliosi di fare bene. Ci aspettano dieci partite importanti, per cui dobbiamo farci trovare pronti per ripartire subito alla grande». NUOVI ACQUISTI – «Malcuit? E’ un ragazzo che conoscevo già prima che arrivasse alla, nonostante l’infortunio ritengo che abbia delle ottime potenzialità e che possa aiutarci. Kokorin? Non l’ho ancora visto, spero che possa inserirsi in fretta per ...