Fifa, l’ex numero uno Joseph Blatter squalificato da tutte le attività per 6 anni e 8 mesi per “varie violazioni del codice etico” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joseph Blatter, l’ex numero uno della Fifa, è stato squalificato da tutte le attività legate al calcio per 6 anni e 8 mesi e costretto a pagare un’ammenda di un milione di franchi. Blatter, per 17 anni il capo della Fédération Internationale de Football Association, è stato condannato per “varie violazioni del codice etico della Fifa” dalla camera giudicante del Comitato etico indipendente della Federazione. Sanzionato per lo stesso motivo anche l’ex segretario generale, Jerome Valcke. “Le indagini su Blatter e Valcke hanno coperto vari addebiti – si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)uno della, è statodalelegate al calcio per 6e 8e costretto a pagare un’ammenda di un milione di franchi., per 17il capo della Fédération Internationale de Football Association, è stato condannato per “deldella” dalla camera giudicante del Comitatoindipendente della Federazione. Sanzionato per lo stesso motivo anchesegretario generale, Jerome Valcke. “Le indagini sue Valcke hanno coperto vari addebiti – si ...

