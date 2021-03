F1 | GP Bahrain | albo d’oro e record della pista

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Mondiale 2021 di Formula 1 parte domenica 28 marzo con il primo Gran Premiostagione sul circuito Internazionale del. Nelle ultime due annate a vincere è stato Lewis Hamilton su Mercedes. Il britannico detiene ildi quattro successi in coabitazione con Sebastian Vettel, vincitore sul tracciato due volte su Ferrari e due volte su Red Bull. Alle loro spalle c’è un altro ex ferrarista, Fernando Alonso, con tre vittorie: per lo spagnolo c’è grande curiosità per il rientro nel Circus con la Alpine. E il giro più veloce? Appartiene al solito pigliatutto Hamilton, che nelle qualifiche dello scorso anno ha fermato il cronometro in 1:27.264, migliorando di oltre sei decimi il precedentedi Charles Leclerc. Di seguito l’...