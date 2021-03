Draghi spera di riaprire le scuole dopo Pasqua, anche in zona rossa (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Mentre stiamo vaccinando, è bene cominciare a pensare e pianificare le riaperture». Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha anticipato nel corso delle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. Nell’agenda del governo, al primo posto resta la campagna vaccinale, ma si sta già lavorando al nuovo dpcm in vigore dopo il 6 aprile. «Cominceremo a riaprire la scuola in primis se la situazione epidemiologica lo permette», ha spiegato. «Speriamo di riaprire subito dopo Pasqua almeno la scuola dell’infanzia e la primaria anche nelle zone rosse». IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Mentre stiamo vaccinando, è bene cominciare a pensare e pianificare le riaperture». Il presidente del Consiglio Mariolo ha anticipato nel corso delle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. Nell’agenda del governo, al primo posto resta la campagna vaccinale, ma si sta già lavorando al nuovo dpcm in vigoreil 6 aprile. «Cominceremo ala scuola in primis se la situazione epidemiologica lo permette», ha spiegato. «Speriamo disubitoalmeno la scuola dell’infanzia e la primarianelle zone rosse». IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Linkiesta.it.

