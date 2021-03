Draghi | ritorno a scuola | la decisione del Governo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al Senato in vista del Consiglio Ue delinea la linea delsul tema delle riaperture. Dopo Pasqua una delle priorità perdeve essere pensare alle riaperture di tante attività. “Mentre stiamo vaccinando è bene iniziare a pianificare le aperture”, afferma. Spiegando poi qual è il suo primo obiettivo: “Se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire lain primis, con le primarie e l’infanzia anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua”. Il 6 aprile scadrà il dpcm attualmente in vigore e ilsta studiando il nuovo provvedimento anti-Covid da mettere in campo, con l’idea di puntare anche ad alcune riaperture. Prima fra tutte, proprio quella della ...