Decreto Sostegni, domande dal 30 marzo, online i moduli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivano gli attesi moduli per chiedere i nuovi contributi del Decreto Sostegni, le domande partiranno il 30 marzo. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio. Le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei disponibile in un’apposita area del sito delle Entrate. Queste alcune delle istruzioni contenute nel provvedimento attuativo del Decreto Sostegni firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivate nel giorno stesso di entrata in vigore del provvedimento. Il contributo arriverà direttamente sul conto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivano gli attesiper chiedere i nuovi contributi del, lepartiranno il 30. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che lepotranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo 30e fino al 28 maggio. Le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei disponibile in un’apposita area del sito delle Entrate. Queste alcune delle istruzioni contenute nel provvedimento attuativo delfirmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivate nel giorno stesso di entrata in vigore del provvedimento. Il contributo arriverà direttamente sul conto ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Dichiarazione IVA precompilata: nuova proroga al 1° luglio 2021 - Milano Post Dichiarazione IVA precompilata, il testo del decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021 prevede una nuova proroga. Le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle LIPE predisposte dall'Agenzia delle Entrate ...

Risarcimenti covid, mobilitazione a Firenze di tassisti, commercianti e mondo della ristorazione Il decreto legge Sostegni " afferma Pasquale Naccari, presidente di TNI Horeca Italia " è una delusione. Arriveranno briciole, totalmente insufficienti a salvare le nostre imprese. Intanto ...

Decreto Sostegni, per i professionisti iscritti alle Casse aiuti a due vie Il Sole 24 ORE Stop ai codici Ateco. "Ma i soldi sono pochi" "Le risorse stanziate nel Decreto sostegni, anche a fronte delle nuove misure restrittive anti Covid – il suo giudizio – non sono sufficienti a indennizzare in maniera adeguata le imprese per le ...

Lavoratori agricoli esclusi dal decreto sostegni, protesta Circa 27mila nel tarantino Non ci stanno i 27mila lavoratori agricoli della provincia di Taranto ad essere esclusi dal decreto Sostegni che il governo Draghi ha varato per supportare le categorie economico-produttive messe in g ...

