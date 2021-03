Dante, lungo la via Emilia 14 mostre con i tesori delle biblioteche (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Celebrare Dante coi libri- da antiche edizioni della ‘Divina Commedia’, a commenti, a manoscritti- con 14 mostre che si snodano lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini, da domani fino al 2022. È l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che coinvolge le biblioteche e mette in primo piano la conservazione e gli studi sul poeta. Si parte (per ora on line) con un video e la mostra virtuale “Cercar lo tuo volume. Documenti danteschi in Archiginnasio”. Il percorso espositivo “Dante e la Divina Commedia in Emilia-Romagna” è ideato dall’assessorato regionale alla Cultura e Paesaggio in collaborazione con la Società Dantesca Italiana, in modo che ciascuna sede di conservazione diventi “teatro illustrativo” di cimeli danteschi e di iniziative scientifiche e didattiche. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Celebrare Dante coi libri- da antiche edizioni della ‘Divina Commedia’, a commenti, a manoscritti- con 14 mostre che si snodano lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini, da domani fino al 2022. È l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che coinvolge le biblioteche e mette in primo piano la conservazione e gli studi sul poeta. Si parte (per ora on line) con un video e la mostra virtuale “Cercar lo tuo volume. Documenti danteschi in Archiginnasio”. Il percorso espositivo “Dante e la Divina Commedia in Emilia-Romagna” è ideato dall’assessorato regionale alla Cultura e Paesaggio in collaborazione con la Società Dantesca Italiana, in modo che ciascuna sede di conservazione diventi “teatro illustrativo” di cimeli danteschi e di iniziative scientifiche e didattiche.

TeresaAngeloro : 3A IC'via P.Nenni'Torremaggiore(Fg) S.sec I Grado I ragazzi hanno montato un video, con il dialogo 'impossibile' t… - celeste85947595 : RT @Bea70316053: ...S'io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i' pur cantere' in parte lo dolce ber, che mai non m'avria sazio...… - frmango65 : RT @Bea70316053: ...S'io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i' pur cantere' in parte lo dolce ber, che mai non m'avria sazio...… - Bea70316053 : ...S'io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i' pur cantere' in parte lo dolce ber, che mai non m'avria sa… - 2_castronuovo : ”Nel mezzo del cammin di nostra vita”... comincia così, o Dante, la tua opera infinita. Un lungo viaggio, una grand… -