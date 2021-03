Covid Lombardia, superati i 30mila morti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Superano quota 30mila i morti per Covid-19 registrati in Lombardia dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Con i 110 nuovi decessi comunicati dalla Regione nel bollettino di oggi, 24 marzo, il bilancio delle vittime sale a 30.085. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati inoltre 4.282 nuovi contagi. Da ieri sono stati processati 59.626 tamponi (di cui 20.003 antigenici rapidi) e il tasso di positività è al 7,1%. I nuovi casi per provincia: Milano 1.062 (di cui 401 a Milano città); Bergamo 240; Brescia 790; Como 279; Cremona 195; Lecco 92; Lodi 60; Mantova 199; Monza e Brianza 301; Pavia 357; Sondrio 88; Varese 495. Negli ospedali ci sono 9 posti in più occupati in terapia intensiva, per un totale di 845 pazienti gravi. I ricoverati per Covid sono 7.178 (13 in più di ieri). I dimessi/guariti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Superano quotaper-19 registrati indall’inizio della pandemia di Coronavirus. Con i 110 nuovi decessi comunicati dalla Regione nel bollettino di oggi, 24 marzo, il bilancio delle vittime sale a 30.085. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati inoltre 4.282 nuovi contagi. Da ieri sono stati processati 59.626 tamponi (di cui 20.003 antigenici rapidi) e il tasso di positività è al 7,1%. I nuovi casi per provincia: Milano 1.062 (di cui 401 a Milano città); Bergamo 240; Brescia 790; Como 279; Cremona 195; Lecco 92; Lodi 60; Mantova 199; Monza e Brianza 301; Pavia 357; Sondrio 88; Varese 495. Negli ospedali ci sono 9 posti in più occupati in terapia intensiva, per un totale di 845 pazienti gravi. I ricoverati persono 7.178 (13 in più di ieri). I dimessi/guariti ...

