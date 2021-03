Così Eleanor Roosevelt inventò la figura della First Lady (Di mercoledì 24 marzo 2021) Eleanor Roosevelt è stata una militante di partito, un’esponente dei gruppi di riforma sociale e dei movimenti pacifisti, la prima First Lady a conquistare visibilità pubblica con un’agenda politica spesso più a sinistra di quella del marito – su temi come i diritti civili, la condizione dei lavoratori, i diritti delle donne, la questione dei rifugiati, le politiche contro la povertà – la prima a tenere una rubrica quotidiana che, nel momento di maggiore espansione, venne pubblicata su più di 300 quotidiani statunitensi, la prima First Lady a intervenire in rubriche radiofoniche e televisive, la prima a compiere, da sola, i cosiddetti goodwill tour, viaggi, apparentemente privati, che in realtà rispondevano a importanti obiettivi diplomatici. Fu la prima First ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021)è stata una militante di partito, un’esponente dei gruppi di riforma sociale e dei movimenti pacifisti, la primaa conquistare visibilità pubblica con un’agenda politica spesso più a sinistra di quella del marito – su temi come i diritti civili, la condizione dei lavoratori, i diritti delle donne, la questione dei rifugiati, le politiche contro la povertà – la prima a tenere una rubrica quotidiana che, nel momento di maggiore espansione, venne pubblicata su più di 300 quotidiani statunitensi, la primaa intervenire in rubriche radiofoniche e televisive, la prima a compiere, da sola, i cosiddetti goodwill tour, viaggi, apparentemente privati, che in realtà rispondevano a importanti obiettivi diplomatici. Fu la prima...

