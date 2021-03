Come cambierà il mondo della pubblicità online senza i cookie di Google (Di mercoledì 24 marzo 2021) A partire dal 2022, assisteremo ad una vera e propria rivoluzione del mercato del digital advertising, una rivoluzione privacy-oriented (perlomeno nelle intenzioni). Difatti, il prossimo anno, Google renderà pienamente operativa la Privacy Sandbox, una nuova soluzione che consentirà di raccogliere i dati e le informazioni relativi agli utenti dei prodotti e dei servizi digitali con modalità asseritamente più rispettose della protezione dei dati personali degli interessati. La Sandbox (che, nel gergo degli ingegneri, significa “ambiente protetto”), mira infatti a “ricostruire” la fiducia degli utenti nella digital economy, erosa dal massiccio utilizzo di cookie di terze parti operato da digital advertiser e da organizzazioni di ogni tipo e dalla sempre maggiore percezione di essere costantemente monitorati in tutte le azioni che ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) A partire dal 2022, assisteremo ad una vera e propria rivoluzione del mercato del digital advertising, una rivoluzione privacy-oriented (perlomeno nelle intenzioni). Difatti, il prossimo anno,renderà pienamente operativa la Privacy Sandbox, una nuova soluzione che consentirà di raccogliere i dati e le informazioni relativi agli utenti dei prodotti e dei servizi digitali con modalità asseritamente più rispettoseprotezione dei dati personali degli interessati. La Sandbox (che, nel gergo degli ingegneri, significa “ambiente protetto”), mira infatti a “ricostruire” la fiducia degli utenti nella digital economy, erosa dal massiccio utilizzo didi terze parti operato da digital advertiser e da organizzazioni di ogni tipo e dalla sempre maggiore percezione di essere costantemente monitorati in tutte le azioni che ...

