Bologna, Gianmarco Nigrisoli non ce l'ha fatta: era in coma da giorni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bologna, Gianmarco Nigrisoli è deceduto dopo cinque giorni di agonia. Fatale la caduta in bici nella curva Gianmarco Nigrisoli (foto Facebook)Dopo quattro giorni nei quali ha lottato tra la vita e la morte Gianmarco Nigrisoli si è spento ieri presso l'ospedale Maggiore di Bologna. Lo studente 22enne di Ingegneria lo scorso 19 marzo era rimasto vittima di un incidente cadendo dalla bicicletta. Il fatto è avvenuto alla prima curva delle Orfanelle Santuario di San Luca porta in città. Era mattino presto, alle 7.30, e non si sa ancora per quali motivi fosse uscito. Quando sul posto sono giunti i soccorsi il giovane era sull'asfalto dopo aver urtato un guard rail. Dietro di lui c'era un altro ragazzo, ...

