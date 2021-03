Birmania, repressione militare: bimba di 7 anni uccisa per sbaglio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una bambina di sette anni è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Mandalay . Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una bambina di setteè statadalle forze di sicurezza a Mandalay . Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i...

