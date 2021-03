Astrazeneca, Draghi: “Lotti in eccesso? Ho mandato gli ispettori ad Anagni e sono stati bloccati. Due partiti oggi per il Belgio” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Sabato sera ha ricevuto una telefonata della presidente della Commissione Ue su alcuni Lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento di Anagni” dove “si infiala” il vaccino Astrazeneca. “Mi si suggeriva un’ispezione. La sera stessa ho chiamato il ministro Speranza, da cui dipendono i Nas, e i Nas sono andati immediatamente e la mattina successiva, dopo aver lavorato tutta la notte, hanno identificato dei Lotti in eccesso che a quel punto sono stati bloccati“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo in replica in Aula alla Camera in risposta al deputato di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, che chiedeva chiarimenti sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Sabato sera ha ricevuto una telefonata della presidente della Commissione Ue su alcuniche non tornavano nei conti della Commissione e che sarebberogiacenti presso lo stabilimento di” dove “si infiala” il vaccino. “Mi si suggeriva un’ispezione. La sera stessa ho chiamato il ministro Speranza, da cui dipendono i Nas, e i Nasandati immediatamente e la mattina successiva, dopo aver lavorato tutta la notte, hanno identificato deiinche a quel punto“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mariointervenendo in replica in Aula alla Camera in risposta al deputato di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, che chiedeva chiarimenti sul ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milioni di dosi AstraZeneca ad Anagni, l'azienda: 'Vaccini per Ue e programma Covax' | Draghi: 'Ho mandato io i Nas… - Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - repubblica : ?? Giallo dosi Astrazeneca alla Catalent di Anagni. Draghi: 'Due lotti sono partiti per il Belgio, la vigilanza cont… - piratadelweb : Come era quella cazzata del sovranismo e di imitare #Brexit? Sovranisti dove siete? - lifestyleblogit : AstraZeneca, Draghi: 'Lotti Anagni in Belgio, sorvegliamo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Draghi Ad Anagni 'scoperte' 29 milioni di dosi. Astrazeneca, scontro Londra - Ue ...e Covax' 29 milioni di dosi di AstraZeneca conservate nei frigoriferi nello stabilimento di Catalent, ad Anagni, sono state trovate dopo un' ispezione richiesta dall' Ue e disposta da Mario Draghi. ...

TgLa7d del 24 marzo 2021 Draghi accusa le regioni: 'Non trascurate gli anziani' Angela Markel fa marcia indietro, non più lockdown Giallo su 29 mln di dosi di AstraZeneca ad Anagni Nave cargo si arena e blocca il canale di ...

AstraZeneca, Draghi: "Lotti Anagni in Belgio, sorvegliamo" Adnkronos Covid-19, lotti AstraZeneca Anagni destinati a Belgio - fonte governo ROMA (Reuters) - I lotti di vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca conservati ad Anagni erano destinati ... La richiesta di verificare i lotti è arrivata al premier Mario Draghi dalla Commissione ...

Bollettino Covid-19: 21.267 positivi e 460 decessi. I Nas nello stabilimento AstraZeneca di Anagni Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute nelle ultime 24h in Italia si sono registrati 21.267 nuovi contagi e 460 decessi, a fronte di 363.767 ...

...e Covax' 29 milioni di dosi diconservate nei frigoriferi nello stabilimento di Catalent, ad Anagni, sono state trovate dopo un' ispezione richiesta dall' Ue e disposta da Mario. ...accusa le regioni: 'Non trascurate gli anziani' Angela Markel fa marcia indietro, non più lockdown Giallo su 29 mln di dosi diad Anagni Nave cargo si arena e blocca il canale di ...ROMA (Reuters) - I lotti di vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca conservati ad Anagni erano destinati ... La richiesta di verificare i lotti è arrivata al premier Mario Draghi dalla Commissione ...Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute nelle ultime 24h in Italia si sono registrati 21.267 nuovi contagi e 460 decessi, a fronte di 363.767 ...