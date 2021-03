Ascolti bassi per Tv8, ‘Ogni mattina’ dimezza e un format cancellato (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non vanno benissimo le cose per TV8, che si vede costretta a dimezzare il programma ‘Ogni mattina’ per i pochi Ascolti: invece è addio per un programma Periodo non molto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non vanno benissimo le cose per TV8, che si vede costretta are il programmaper i pochi: invece è addio per un programma Periodo non molto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

saintone79 : RT @falcions85: La tv è meravigliosa: scrivo in anteprima che #ognimattina dimezza la durata per bassi ascolti e la conduttrice, costretta… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? Un ottimo 19,2% di share per #Daydreamer (lunedì 19,7%) > - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #Leonardo al 28,2%, #LeIene al 9,2%, bassi i talk politici > - 95_addicted : RT @falcions85: La tv è meravigliosa: scrivo in anteprima che #ognimattina dimezza la durata per bassi ascolti e la conduttrice, costretta… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Martedì 23 marzo 2021. Leonardo al 28,2%, Le Iene al 9,2%, bassi i talk politici -