Amici 2021, dopo il serale, tensioni tra Serena e Rosa (Di mercoledì 24 marzo 2021) dopo la messa in onda, della puntata serale, di ‘Amici2021’, tra gli allievi, sono iniziate le tensioni, e la rivalità. Allievi Amici 20, Serena scoppia in lacrime Sopratutto tra le ballerine, Serena e Rosa, la tensione è altissima, dopo che, Alessandra Celentano, la lanciato la scorsa settimana, due guanti di sfida, ed ha modificato i passi di danza classica, nel Can Can, dopo che la sfida, era stata bocciata tra i giudici, tra cui Stefano De Martino, perchè la coreografia era risultata troppo difficile per Rosa, rendendo la sfida impari. Secondo Tommaso e Serena, pur avendo tolto i passi di danza, la coreografia sembra ancora più difficile, ma la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021)la messa in onda, della puntata, di ‘’, tra gli allievi, sono iniziate le, e la rivalità. Allievi20,scoppia in lacrime Sopratutto tra le ballerine,, la tensione è altissima,che, Alessandra Celentano, la lanciato la scorsa settimana, due guanti di sfida, ed ha modificato i passi di danza classica, nel Can Can,che la sfida, era stata bocciata tra i giudici, tra cui Stefano De Martino, perchè la coreografia era risultata troppo difficile per, rendendo la sfida impari. Secondo Tommaso e, pur avendo tolto i passi di danza, la coreografia sembra ancora più difficile, ma la ...

Advertising

marcotravaglio : AMICI LORO Spunti per la commedia all’italiana. Titolo: Amici loro. Episodio 1. Mentre i giornali festeggiano l’ass… - MilanLiveIT : Paquetà ha ritrovato il sorriso a Lione Al Milan si è fatto sopraffare dalle pressioni - metiu : Comunque siamo nel 2021, se davvero non sapete stare sui social telefonatevi tra amici che fate più bella figura. - vulloluca : A tutti gli amici all'estero amanti della cultura e della lingua italiana ecco l'esperienza online che fa per voi!… - ERETICO2014 : @mariocavallaro Gli amici calabresi della lega chiedevano a gran voce una deregulation. Troppi cavilli burocratici.… -