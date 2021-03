“Vuoi venire da me?”. Isola dei Famosi, Akash pubblica una chat privata con Tommaso Zorzi. I messaggi volano sul web (Di martedì 23 marzo 2021) La terza puntata dell’Isola dei Famosi rischia di lasciare strascichi pesanti. L’eliminazione di Akash ha sollevato un polverone. Nella notte, il modello ne ha avute per tutti. Un comportamento stigmatizzato dai tanti utenti dei social appassionati dell’Isola dei Famosi che lo accusano di essere egocentrico e arrogante. Akash ha messo nel mirino tutti. Se l’è prese addirittura con Elettra Lamborghini che in qualche modo l’aveva difeso. “Alla signora Lamborghini, voglio dire che ho fatto più campagne Vogue io, che tu dischi su Spotify. Non avete vinto, ho vinto io”. Akash si è detto pentito di aver fatto il reality. “Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) La terza puntata dell’deirischia di lasciare strascichi pesanti. L’eliminazione diha sollevato un polverone. Nella notte, il modello ne ha avute per tutti. Un comportamento stigmatizzato dai tanti utenti dei social appassionati dell’deiche lo accusano di essere egocentrico e arrogante.ha messo nel mirino tutti. Se l’è prese addirittura con Elettra Lamborghini che in qualche modo l’aveva difeso. “Alla signora Lamborghini, voglio dire che ho fatto più campagne Vogue io, che tu dischi su Spotify. Non avete vinto, ho vinto io”.si è detto pentito di aver fatto il reality. “Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche ...

