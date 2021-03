Vaccini in Lombardia, problemi e caos: azzerati i vertici di Aria (Di martedì 23 marzo 2021) Vaccini in Lombardia. Ancora problemi e caos nella campagna vaccinale. Si punta il dito contro l’Aria. Ecco cos’è successo. La morsa del Covid sulla Penisola si fa ancora sentire. Se in alcune Regioni la situazione sembra migliorare, in altre il bilancio è ancora critico. Tra queste troviamo la Lombardia. I numeri dei decessi e dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021)in. Ancoranella campagna vaccinale. Si punta il dito contro l’. Ecco cos’è successo. La morsa del Covid sulla Penisola si fa ancora sentire. Se in alcune Regioni la situazione sembra migliorare, in altre il bilancio è ancora critico. Tra queste troviamo la. I numeri dei decessi e dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo: Vaccini, l’ultima catastrofe. Lombardia da commissariare - pfmajorino : In #Lombardia serve subito l'intervento del #GovernoDraghi per un Commissario per i vaccini. È il minimo ed è un problema italiano. - giovannidalloli : Gli sms mettono in crisi i vaccini in Lombardia: quei macro errori (anche) tecnologici - mrmnft : RT @mariogiordano5: Alla fine sui vaccini come sulle zone rosse i più responsabili sono sempre i semplici cittadini.Tutti gli altri,dalla L… -