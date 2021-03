Traffico Roma del 23-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi verso il centro cittàrallentato sulla Flaminia Grottarossa viale di Tor di Quinto sull’Aurelia Antica tra la via Aurelia è largo Don Guanella sul raccordo in carreggiata interna code dalla Casilina alla Pia rallentamenti anche in esterna dalla Prenestina alla bivio per laL’Aquila proseguendo proprio sulla tratto Urbano dell’a24 abbiamo rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale e sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico si rallenta dalla Salaria a via dei Campi Sportivi sono iniziati gli allestimenti del circuito in vista della Gran Premio di Formula e in programma il 10 aprile interdette al transito piazzale dell’Industria viale della pittura via della letteratura la complanare di piazza John ...