Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su Xbox Series X/S? Niente upgrade se possedete la versione fisica per Xbox One (Di martedì 23 marzo 2021) È una settimana piuttosto eccitante per i fan di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, poiché il gioco sta ricevendo un aggiornamento di nuova generazione per Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5: sfortunatamente però ci sono dei problemi per coloro che possiedono la versione fisica del gioco su Xbox One. Il più grave di questi problemi è che se avete acquistato fisicamente Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 per Xbox One, apparentemente non c'è modo di accedere a quell'aggiornamento di nuova generazione, se non che dovete acquistare l'intero gioco di nuovo. Stranamente, lo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) È una settimana piuttosto eccitante per i fan di's Pro1 + 2, poiché il gioco sta ricevendo un aggiornamento di nuova generazione perX,S e PlayStation 5: sfortunatamente però ci sono dei problemi per coloro che possiedono ladel gioco suOne. Il più grave di questi problemi è che se avete acquistatomente's Pro1 + 2 perOne, apparentemente non c'è modo di accedere a quell'aggiornamento di nuova generazione, se non che dovete acquistare l'intero gioco di nuovo. Stranamente, lo ...

