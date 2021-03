‘Tommaso Zorzi innamorato di un concorrente’ dell’Isola dei famosi? Il tweet a fine puntata fa volare i fan (Di martedì 23 marzo 2021) Spunta sui social network una nuova indiscrezione su Tommaso Zorzi che, nel suo ruolo di opinionista dell’Isola dei famosi sembra essersi innamorato di un concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Ma di chi si tratterà mai? LEGGI ANCHE – Tommaso Zorzi con Oppini e Zelletta in tv: ecco dove li rivedremo insieme Tommaso Zorzi sembra essersi innamorato di uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi, ovvero Gilles Rocca: ecco i suoi commenti sul naufrago. Foto: KikapressTommaso Zorzi innamorato di Gilles Rocca? Cos’è accaduto all’Isola Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi e una prova dei concorrenti, Ilary Blasi ... Leggi su funweek (Di martedì 23 marzo 2021) Spunta sui social network una nuova indiscrezione su Tommasoche, nel suo ruolo di opinionistadeisembra essersidi un concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Ma di chi si tratterà mai? LEGGI ANCHE – Tommasocon Oppini e Zelletta in tv: ecco dove li rivedremo insieme Tommasosembra essersidi uno dei concorrentidei, ovvero Gilles Rocca: ecco i suoi commenti sul naufrago. Foto: KikapressTommasodi Gilles Rocca? Cos’è accaduto all’Isola Andiamo con ordine. Durante l’ultimadeie una prova dei concorrenti, Ilary Blasi ...

