Tommaso Zorzi, ‘ecco perchè lo faccio’: il messaggio commovente ricevuto dal vincitore del GfVip (Di martedì 23 marzo 2021) Di Tommaso Zorzi non si fa che parlare, visto il suo momento d’oro e i riflettori su di lui sono più che mai accesi. Ma tra i tanti messaggi che sui social lo lodano e lo idolatrano, ne è apparso uno che ha toccato i cuori di tutti compreso quello del vincitore del GfVip. LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi, ecco con cosa ho dovuto fare i conti Una ragazza ha affidato ai social un racconto doloroso: quello di lei e di un suo amico entrambi vittime di bullismo a scuola. Entrambi fragili, ma che nella loro amicizia avevano travato conforto e sostegno reciproco. Fino a quando lui le racconta di vivere un cambiamento, di essersi reso conto di provare interesse per il sesso maschile. Questo non è un problema per Maya, ma per i compagni di classe di lui si. E gli sfottò, le prese in giro ... Leggi su funweek (Di martedì 23 marzo 2021) Dinon si fa che parlare, visto il suo momento d’oro e i riflettori su di lui sono più che mai accesi. Ma tra i tanti messaggi che sui social lo lodano e lo idolatrano, ne è apparso uno che ha toccato i cuori di tutti compreso quello deldel. LEGGI ANCHE:, ecco con cosa ho dovuto fare i conti Una ragazza ha affidato ai social un racconto doloroso: quello di lei e di un suo amico entrambi vittime di bullismo a scuola. Entrambi fragili, ma che nella loro amicizia avevano travato conforto e sostegno reciproco. Fino a quando lui le racconta di vivere un cambiamento, di essersi reso conto di provare interesse per il sesso maschile. Questo non è un problema per Maya, ma per i compagni di classe di lui si. E gli sfottò, le prese in giro ...

MediasetPlay : . @tommaso_zorzi tutto bene? ???? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi come la Zia Mara... ti si ama ?? #Isola - _skylart_b : Disegno finito! Spero vi piaccia ?? Ho scelto un momento preciso, quell’attimo appena prima che venisse proclamato… - ggiorgiaa2 : Riposati amore. Per storie e cose varie c'è tempo ma al primo posto sempre Tommy, e dopo Tommaso Zorzi. Noi siamo qui ??? #tzvip -