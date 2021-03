The Witcher Stagione 2: Netflix svela Cast e Trama (Di martedì 23 marzo 2021) La seconda Stagione di The Witcher è in arrivo su Netflix. L’azienda quest’oggi ha svelato non solo il Cast al completo ma anche la Trama ufficiale che vi riportiamo a seguire. The Witcher: Il Cast della Seconda Stagione Partiamo dal Cast, il quale sarà composto dai seguenti attori: Nenneke, interpretata da Adjoa Andoh Phillippa Eilhart, interpretata da Cassie Clare Fenn, interpretato da Liz Carr Dijkstra, interpretato da Graham McTavish Ba’lian, interpretato da Kevin Doyle Codringher, interpretato da Simon Callow Rience, interpretato da Chris Fulton Yasen Atour nel ruolo di Coen Agnes Born nel ruolo di Vereena Paul Bullion nel ruolo di Lambert Basil Eidenbenz nel ruolo di Eskel Aisha ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 23 marzo 2021) La secondadi Theè in arrivo su. L’azienda quest’oggi hato non solo ilal completo ma anche laufficiale che vi riportiamo a seguire. The: Ildella SecondaPartiamo dal, il quale sarà composto dai seguenti attori: Nenneke, interpretata da Adjoa Andoh Phillippa Eilhart, interpretata da Cassie Clare Fenn, interpretato da Liz Carr Dijkstra, interpretato da Graham McTavish Ba’lian, interpretato da Kevin Doyle Codringher, interpretato da Simon Callow Rience, interpretato da Chris Fulton Yasen Atour nel ruolo di Coen Agnes Born nel ruolo di Vereena Paul Bullion nel ruolo di Lambert Basil Eidenbenz nel ruolo di Eskel Aisha ...

