Tentano di rubare da un'auto in sosta, presi dalla polizia e denunciati

Alle ore 22.45 di lunedì, in contrada Porta Santa Lucia, le volanti della questura hanno intercettato e denunciato in stato di libertà due cittadini tunisini, D. A., classe 80 e M. M, connazionale ...

