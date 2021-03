Tamburi acquista altre azioni proprie

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di averto, dal 15 al 19 marzo 2021, complessivamente 104.105ordinarie (pari allo 0,056% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,3948 euro, per un controvalore pari a 769.833,42 euro. Alla data del 19 marzo, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 16.883.193, pari al 9,157% del capitale sociale. Intanto, in Borsa,registra una flessione dello 0,27%, che rispetto alla vigilia si attesta a 7,48 euro.

rende noto di aver acquistato, nel periodo dall'8 febbraio 2021 al 12 febbraio 2021, n. 13.427 azioni ordinarie (pari allo 0,007% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,2898 euro ...