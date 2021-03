Sparatoria in Colorado ultime notizie: almeno 10 morti nel supermercato (Di martedì 23 marzo 2021) Ancora una Sparatoria e ancora morti in Colorado dove un uomo ha ucciso almeno dieci persone sparando all’impazzata all’interno di un supermercato di Boulder. Sono queste le ultime notizie che arrivano dagli Usa in Italia il 23 marzo 2021. Tra le vittime ci sarebbe anche un poliziotto, stando alle prime ricostruzioni fatte dai media americani. Non si tratta certo della prima volta in cui si assiste a una scena del genere e anche oggi siamo di fronte all’ennesima tragedia, frutto della follia umana. Per il momento le notizie che arrivano sull’accaduto sono poche, cerchiamo allora di ricostruire questa triste vicenda. Sparatoria in Colorado, ultime notizie Dei forti spari all’interno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) Ancora unae ancoraindove un uomo ha uccisodieci persone sparando all’impazzata all’interno di undi Boulder. Sono queste leche arrivano dagli Usa in Italia il 23 marzo 2021. Tra le vittime ci sarebbe anche un poliziotto, stando alle prime ricostruzioni fatte dai media americani. Non si tratta certo della prima volta in cui si assiste a una scena del genere e anche oggi siamo di fronte all’ennesima tragedia, frutto della follia umana. Per il momento leche arrivano sull’accaduto sono poche, cerchiamo allora di ricostruire questa triste vicenda.inDei forti spari all’interno ...

