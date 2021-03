Sogno Azzurro | una miniserie di Rai1 accompagnerà i tifosi agli Europei

(Di martedì 23 marzo 2021) Azzurri Non solo un racconto sportivo, ma anche umano. Il “” diil pubblico dal 7 al 10 giugno prossimi: in quelle date, la rete ammira del servizio pubblico trasmetterà in access prime time, alle 20.45, unain quattro puntate che seguirà il percorso della Nazionale italiana di Calcio verso gli(che inizieranno l’11 giugno 2021 con la gara tra Italia e Turchia). Con “” (stesso titolo di un programma Rai con Antonella Clerici che anticipò glidi Francia 2016: poca fantasia o buon auspicio?) il pubblico entrerà per la prima volta a Coverciano per seguire i calciatori dal loro arrivo alle riunioni tra staff e squadra, ma anche durante gli ...

Corrado Orrico boccia l'idea del club azzurro di cambiare tecnico per la prossima stagione. L'ex tecnico dell'Inter parla a Radio 1 station durante la trasmissione 'Il Sogno Azzurro nel cuore' e dice: 'Con ...L'ha lasciato tutti di stucco in occasione delle finali Ncaa di Fayetteville , migliorando ... ' È certo che sogno di andarci, ma dovrò confermarmi. Intanto allungherò la rincorsa, da 12 a 14 ...