Sezze | è caos nella giunta comunale Il sindaco Di Raimo | “Pronto a lasciare”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sezze caos

Latina Tu

... ad Acilia, saluterà la propria cara alla chiesa San Carlo da. La Asl corre ai ripari: 'Un ... Nel frattempo, come spiegato a RomaToday , la direzione aziendale come ad ammettere ilgenerato ...... ad Acilia, saluterà la propria cara alla chiesa San Carlo da. La Asl corre ai ripari: 'Un ... Nel frattempo, come spiegato a RomaToday , la direzione aziendale come ad ammettere ilgenerato ...Sezze, è caos nella giunta comunale dopo l’inchiesta sul cimitero profanato. Il sindaco della città Sergio Di Raimo: “Pronto a lasciare” Il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, è pronto a dimettersi ...Inchiesta cimitero a Sezze. Arrivano le dimissioni del vice sindaco ma per il gruppo Biancoleone: "È il sindaco a doversi dimettere".