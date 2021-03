Roma | occhi ‘spaziali’ su pineta Castel Fusano | droni e satelliti per sicurezza

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – La Pineta di Castel Fusano sarà controllata 24 ore su 24, in tempo reale, grazie a un sistema di sensori, satelliti e droni che segnaleranno qualsiasi tipo di evento: dagli incendi all’entrata abusiva di autoveicoli, dall’abbandono di rifiuti alla creazione di insediamenti abusivi. È quanto prevede il progetto ‘Ses 5G’ messo a punto dal Comune di Roma insieme a Leonardo e in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana e l’Agenzia spaziale europea.

A presentarlo questa mattina la sindaca di Virginia Raggi, l'ad di Leonardo Alessandro Profumo,... Lì dove non possono arrivare gli occhi delle persone, arrivano quelli dell'elettronica: dallo ... Satelliti, droni, sensori, intelligenza artificiale e 5G. Ecco in pillole il progetto sperimentale per la sicurezza e il controllo della pineta di Castel Fusano.