Ragazza scomparsa a novembre, arrestato per omicidio 50enne fiorentino (Di martedì 23 marzo 2021) Svolta nel giallo di Novak Khrystyna , la ventinovenne ucraina di cui era stata denunciata la scomparsa il 9 novembre 2020. All'alba di oggi, 23 marzo , è stato arrestato dalla Polizia di Stato a ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 marzo 2021) Svolta nel giallo di Novak Khrystyna , la ventinovenne ucraina di cui era stata denunciata lail 92020. All'alba di oggi, 23 marzo , è statodalla Polizia di Stato a ...

Advertising

elios_skia : RT @repubblica: Pisa, ragazza scomparsa dopo l'arresto del compagno: un 50enne fermato per omicidio - rep_firenze : Pisa, ragazza scomparsa dopo l'arresto del compagno: un 50enne fermato per omicidio [aggiornamento delle 09:21] - squopellediluna : RT @repubblica: Pisa, ragazza scomparsa dopo l'arresto del compagno: un 50enne fermato per omicidio - repubblica : Pisa, ragazza scomparsa dopo l'arresto del compagno: un 50enne fermato per omicidio - StraNotizie : Pisa, ragazza scomparsa dopo l'arresto del compagno: un 50enne fermato per omicidio -